«Это не нормально»: Жители Матвеевки возмущены из-за проблемы с транспортными перевозками

фото:Katharina Angel Жительница Матвеевки возмущена тем, что три дня подряд автобусы ходят один раз в час. Также она отметила, что на рейсе находится всего три транспортных средства, а водитель четвертого находится на больничном.

Соответствующее заявление она сделала в Facebook группе Матвеевка Online.

По словам девушки, такая ситуация с автобусами происходит из-за того, что перевозчики хотят повысит цену за проезд.

«Вам не жалко своих водителей и кондукторов, ведь они в такую жару без остановок ездят, выслушивают массу оскорблений и возмущений, на связь вы не выходите, отдувается бедный персонал», - спросила у администрации предприятия она.

фото:Katharina Angel

Посетовала девушка и на то, что из-за большого промежутка времени между маршрутами многих штрафуют на работе за опоздание, а вечером жители по часу стоят на остановке, чтобы «потом с полным салоном ехать»

«В автобусе, как в преисподней ада, жара, все 40°, дети кричат, кто-то сознание теряет и так 50-60 минут, повторяю это не нормально!!», - возмущена жительница.

фото:Katharina Angel

Также она подчеркнула то, что рейс урезали до 20 километров, убрали остановки по селу и один автобус. В свою очередь девушка отметила, что в Матвеевку ходит не два маршрута, а один, поскольку графика на автобус № 2 (№183) нет и он нерегулированный

«Вы нас окончательно выдворяете с города, делая пригородом, чтобы как в Баловное по 20 гривен косить», - заявила она.

фото:Katharina Angel фото:Katharina Angel

Ранее сообщалось,что жители Матвеевки просили городской совет принять меры, чтобы наладить нормальные пассажирские перевозки в их микрорайон. Маршрут №54 «Матвеевка – Железнодорожный вокзал» обслуживает фирма «Евротранстехсервис». Ранее жительница Матвеевки сообщала, что руководитель «Евротранстехсервиса» Вячеслав Кащенюк, который ранее возглавлял управление транспорта Николаевского горсовета, назло тому, что пустили пробный автобус №183, снял с 54-го маршрута часть подвижного состава. Напомним, что позже «Евротранстехсервис» угрожал разорвать договор на перевозки в Матвеевку.