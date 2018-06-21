«С освящением и перерезанием ленточки»: В Красногоровке открыли единственный банкомат «Ощадбанка»

В Красногоровке в Донецкой области торжественно открыли единственный на весь город банкомат «Ощадбанка», которому придется обслуживать около 10 тысяч местных жителей и более 800 внутренне перемещенных лиц, проживающих в городе.

Об этом сообщает «Depo.Донбас».

В мероприятии участвовали местные чиновники, которые перерезали красную ленточку, и представители православной церкви, которые его освятили.

В частности, церемония состоялась при участии главы Марьинской районной госадминистрации, руководителя районной военно-гражданской администрации Владимира Мороза, начальника филиала — Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светланы Якивчик, заместителя директора департамента экономики облгосадминистрации Дарьи Жуковой, а также жителей и гостей города.

Напомним, ранее на Виннитчине чиновники с шарами и перерезанием ленточки торжественно открыли школьный туалет.