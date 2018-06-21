«В Украине появится гражданский министр обороны»: Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №8068 «О национальной безопасности».

Об этом сообщает «РБК Уккраина».

Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.

В законопроекте закреплен годовой объем финансирования сектора безопасности и обороны - он должен составлять не менее 5% запланированного объема ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.

Кроме того, согласно проекту закона, уже с 1 января 2019 года министр обороны Украины должен быть назначен из числа гражданских лиц, как и его заместители. Изменения коснутся и должностей командующего Вооруженных сил Украины и главы Генерального штаба, с 1 января 2021 года они должны быть разделены.

Проектом предусмотрено создание парламентского комитета по надзору за деятельностью специальных правоохранительных органов, органов с правоохранительными функциями.

В законе, в частности, уточнен функционал Службы безопасности Украины. Так, определяется, что СБУ является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность, осуществляя с неуклонным соблюдением прав и свобод человека и гражданина:

- противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины; - борьбу с терроризмом - контрразведывательную защиту государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала, кибербезопасности, экономической и информационной безопасности государства, объектов критической инфраструктуры; - охрану государственной тайны.

СБУ подчиняется президенту Украины и подконтрольна Раде. СБУ возглавляет председатель Службы безопасности Украины, который назначается на должность и увольняется с должности Верховной радой по представлению президента Украины. Глава Службы безопасности Украины по должности входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Глава СБУ ежегодно подает ВР отчет о деятельности Службы безопасности Украины.

Полномочия Службы безопасности Украины определяются законодательством Украины.

В законе дано определение понятия «разведывательных органах Украины» - государственные органы или структурные подразделения в их составе, уполномоченные законом осуществлять разведывательную деятельность в целях защиты национальных интересов Украины от внешних угроз.

Разведывательные органы как субъекты обеспечения национальной безопасности и обороны Украины принимают участие в формировании и реализации государственной политики по вопросам национальной безопасности и обороны в определенных законодательством сферах. Полномочия разведывательных органов определяются законодательством Украины.

Приоритетные задачи разведывательным органам определяются президентом Украины.

Президент может создавать координационный орган по вопросам разведывательной деятельности в соответствии со статьей 106 Конституции Украины.

Стоит отметить, что почти все николаевские нардепы проголосовали «за» данный законопроект кроме Артема Ильюка, который «воздержался» во время голосования

Напомним, ранее Порошенко подписал новый закон о службе в ВСУ.