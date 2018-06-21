Угроза журналисту со стороны депутата. В этом ли настоящая сила мандата?

Дмитрий Жвавый В своих материалах я всегда стараюсь не перекручивать цитаты людей, с которыми общаюсь в работе над ними. Уж тем более я перепроверяю каждое слово, когда меня об этом еще раз попросит перед общением собеседник. Так же поступлю и в этом случае, и расскажу историю, как мое общение с депутатом николаевского городского совета Дмитрий Жвавый по городским пляжам окончилось косвенной угрозой моему коллеге, журналисту Anton Malinovskiy .

Вчера, 20 июня перед началом второго пленарного заседания сессии Николаевского городского совета я попросила дать мне комментарий депутата от партии Оппозиционный блок Дмитрия Жвавого. Он отреагировал на предложение пообщаться с неким возмущением: зная формат материалов, свойственный NikLife как таблоиду, злостно спросил: «Что вам показать: часы, туфли?». Я ответила, что мне необходима его позиция по ситуации с николаевскими городскими пляжами, и он согласился. При этом, Жвавый попросил, чтобы я подала его цитату как она есть, без перекручивания. Мы около пяти минут обсудили пляжи, и уже прощаясь, я поинтересовалась, неужто он обижается на наc и наше издание. Последующая реплика депутата перешла на личность моего коллеги Антона Малиновского и прямо или косвенно содержала угрозу.

— Вот ваш коллега (указывает пальцем на Малиновского) написал там про мои часы. Хотелось бы за ухо взять и об стенку гахнуть. Я вам скажу так, девушка (берет меня за плечо). Мне уже 40 лет. Я, наверное, с 20 лет профессионально выступаю в спорте. И за мной 10 коммерческих турниров, за которые я могу, купить, поверьте, много что. Понимаете? Пока он там ходил, ему мама трусики одевала, я занимался, и за Николаев, и за Украину выступал. Вот так ему и передайте. Молоко пускай мамино на губах оботрет, – грубо заявил Жвавый и не прощаясь зашел в зал заседания.

Спешу заметить, что в Криминальном Кодексе Украины есть статья 345-1 – Погроза або насильство щодо журналіста. Уважаемые слуги громады, уважайте труд других людей и помните о чем, вы говорите.

Этот разговор слышало не только окно в коридоре четвертого этажа мэрии, что изображено ниже, но и мой диктофон. Запись любезно передаю Антону в его распоряжение. Надеюсь, он ею воспользуется дабы защитить себя от потенциальной угрозы жизни и здоровью.