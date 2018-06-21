Восьмичасовой спектакль вместо сессии или «Каким ты был, таким ты и остался»

Сессии с Александром Сенкевичем, как до его вынужденного отпуска, так и после проводятся очень долго. Вчерашний восьмичасовой спектакль с задержкой на час и антрактом в 30 минут еще раз тому подтверждение.

В том числе, Сенкевич позволил себе сказать, что свое время как мэр он потратил «в урну», то есть зря. И, наверное, не один он.

- Общее впечатление. Если бы у меня была возможность не посещать сессию, я бы не хотел ее не посещать. И если бы сегодня Татьяна Викторовна Казакова не была бы в отпуске, то я бы к 11 часам ее попросил, чтобы она провела сессию. Одна из самых сложных сессий. Слишком много эмоций и слишком мало здорового прагматизма. Более того, я откровенно ощущаю сегодня по окончанию дня, что сегодня было выброшенное в урну время городского головы. Не этим должен заниматься мэр, и не только Александр Сенкевич, но и любой другой, – констатировал он.

В принципе и это можно понять: депутаты, работают на безоплатной основе, и тратить время впустую - «в ноль» не хочется никому, даже мэру, на счет которого, все таки что-то капает. Но, с другой стороны найти виновных в этой ситуации тоже очень легко.

Не смотря на то, что и сам Сенкевич, и некоторые коллеги-депутаты утверждали, что мэр изменился после вынужденного отпуска, можно с уверенностью сказать, что это не так. Ведь депутатский корпус все также не слышит или не хочет его слушать. Возможно, даже не воспринимает его в серьез, так как депутаты не приходят на сессии во время, затягивают рассмотрение повестки дня на заседаниях. Заваливают голосования за земельные вопросы, которые необходимы для жизнедеятельности города. В ходе сессий ходят по залу, не обращают внимания на замечания мэра и так далее. Чего нельзя было сказать при главенствовании секретаря Николаевского горсовета Татьяны Казаковой. А Сенкевич в свое время не может никак консолидировать депутатов, призвать их не затягивать важные вопросы или же заставить их работать в благоприятном русле (подходящий глагол можете выбрать сами).

Депутаты тоже молодцы, никто никуда не спешит, попивают кофеек в буфете, общаются друг с другом, листают свои смартфоны, рассказывают анекдоты и многое другое. Некоторые же иногда спешат и даже очень, вытягивая именные карточки, убегают в сторону выхода, не думая о том, что сессия может стать не действительной из-за отсутствия кворума.

Я это все к чему, может, вам Александр Федорович нужно взять пару мастер классов «по скорости» и «само/организации» у Татьяны Викторовны? Хотя скорей всего, мастерство Казаковой вы, наверное, уже признали, когда в своем спиче упомянули, что если бы не ее отпуск, то она бы и вела заседание.

И да, у нас же есть множество тренингов, школ для мэра, депутатов и их помощников, неужели там нет раздела «Учись работать быстро, но целенаправленно», «Как распределять свое время» и так далее? Может нужно об этом задуматься и самосовершенствоваться? Ведь жители, которые сидели в зале и ждали своих вопросов тоже потеряли не мало времени «в урну».