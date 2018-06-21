В Одессе суд рассмотрит апелляционные жалобы на восстановление Сенкевича – с мэром приехала его «группа поддержки»

В четверг, 21 июня, Одесской апелляционный административный суд проведет подготовительное заседание по апелляционным жалобам депутатов Николаевского городского совета Ростислава Филевского и Сергея Исакова на восстановление в должности городского головы Александра Сенкевича.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил один из сторонников мэра, который также приехал на судебное заседание.

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В списке дел, назначенных к рассмотрению, указывается, что заседание должно было начаться в 14:30. Рассматривать жалобы будет коллегия судей в составе Александра Димерлия, Степана Домусчи и Александра Ещенко. Ориентировочно суд начнется не раньше 15:30.

Стоит отметить, что в том же списке указано, что жалобы подали депутаты Сергей Исаков, Ростислав Филевский и Олег Солтыс. Хотя, как известно, Олег Солтыс и Владислав Ентин отозвали свои жалобы после встречи с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко. На данный момент в суде находятся только Ростислав Филевский и Сергей Исаков.

Также в суд приехал и сам Александр Сенкевич. Примечательно, что у суда также собрались его сторонники с плакатами. Кроме того, как отмечает издание «Свідок.інфо», поддержать городского голову приехали депутаты фракции «Самопомощь» в Николаевском городском совете Светлана Таранова и Федор Панченко.

Напомним, 16 марта судья Черенкова удовлетворила иск Александра Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения о прекращении его полномочий. При этом у городского совета с момента оглашения было 30 дней на подачу апелляционной жалобы на это решение суда. 2 апреля судья также внесла дополнение в это решение, что позволило Сенкевичу немедленно занять пост мэра Николаева.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета, но у депутатов нет единого мнения относительно подачи апелляции.

Также сообщалось, что городской глава Николаева Александр Сенкевич считает, что поданная депутатоми горсовета апелляционная жалоба на его восстановление в должности - это всего лишь «личные обиды».