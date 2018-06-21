В Заводском районе частных предпринимателей оштрафовали за плохое состояние территории и отсутствие договоров на вывоз ТБО

На протяжении 20-21 июня в Заводском районе Николаева проводился рейд по контролю за санитарным состоянием территории и проверки заключенных договоров на вывоз твердых бытовых отходов с частными предпринимателями по улице Индустриальная.

Об этом сообщает Администрация Заводского района.

Рейд проводили сотрудники отдела санитарной инспекции администрации Заводского района совместно вместе с представителями общественного формирования по охране общественного порядка «Народная дружина».

«По результатам рейда составлено четыре протокола по ст.152 Кодекса Украины об административных правонарушениях за отсутствие у субъектов хозяйствования договора на вывоз ТБО со специализированными организациями и неудовлетворительное содержание прилегающей территории», - говорится в сообщении.

В администрацию района приглашены 11 частных предпринимателей для заключения договоров на содержание прилегающей территории.

Напомним, что первомайские участковые, благодаря фото неравнодушного гражданина, установили и привлекли к административной ответственности мужчину, который выбросил мусор на поляне.