Трамп подписал указ благодаря которому детей нелегальных мигрантов не будут разлучать с родителями

Президент США Дональд Трамп запретил разъединять семьи нелегальных мигрантов, которые прибывают в страну.

Соответствующий указ он подписал 20 июня, передает Украинская правда.

Напомним, что ранее журналисты показали, как в США детей нелегальных мигрантов держат в клетках.

«Политика действующей администрации заключается в поддержке единства семьи, включая содержанием членов иностранной семье совместно в случае их задержания, когда это соответствует закону и имеющимся ресурсам», - говорится в указе.

Также в нем отмечается, что разделять иностранные семьи для эффективного закона администрацию заставили судебные решения и неспособность Конгресса действовать.

В свою очередь сотрудник службы здравоохранения и социальных служб заявила, что более 2300 детей, которые были отделены от родителей на границе в результате политики «нулевой терпимости» к незаконным мигрантами воссоединяться с семьями немедленно.

Ранее сообщалось, что в Париже 22-летний малийский мигрант Мамуд Гассам спас четырёхлетнего ребёнка, который повис на балконе одного из зданий.