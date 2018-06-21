На Луганщине отчим-рецидивист приковал к кровати и избил своего пасынка

В Луганской области мужчина приковал цепью к кровати и избил своего пасынка.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Луганской области.

Так, 10-летний мальчик позвонил в полицию и сообщил, что отчим сильно его избил. Прибывшие правоохранители выяснили, что ребенка избил 48-летний мужчина, который недавно (в феврале этого года) освободился из мест лишения свободы. Помимо этого, он, надев металлическую цепь мальчику на шею, пристегнул его замком к постели и побил его ремнем. Оставив парня пристегнутым на цепи в доме, мужчина уехал.

Через некоторое время отчим вернулся домой и поручил ребенку выполнять работу по дому и на огороде. Воспользовавшись моментом, мальчик побежал к соседям и попросив телефон, позвонил в полицию.

Отмечается, что мать мальчика сейчас проходит курс лечения в медицинском учреждении. По ее словам сожитель неоднократно бил их обоих, издевался над ней и сыном, однако женщина об этом никому не рассказывала.

По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, сопровождающееся причинением физических страданий, следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»). Сейчас проводится досудебное расследование. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком полиция задержала женщину, которая пыталась продать двух своих детей, третий ребенок должен был еще подрасти.