В возрасте 46 лет умерла горилла Коко – её называли самым умным животным в мире

В Калифорнии в возрасте 46 лет умерла горилла Коко, которая, как утверждалось, общалась с людьми с помощью языка жестов.

Об этом сообщает Медуза.

«Коко как посланник всех горилл и образец межвидовой коммуникации и эмпатии коснулась жизней миллионов. Ее любили и по ней будут очень скучать», — заявили в организации The Gorilla Foundation, которая содержала обезьяну.

Как известно, исследовательница Фрэнсин Паттерсон начала работу с Коко в 1972 году, когда той был год. Паттерсон учила ее модифицированной версии американского жестового языка и утверждала, что обезьяна могла использовать более тысячи знаков и понимала около двух тысяч английских слов.

Напомним, что ранее в Кении умер последний в мире самец северного белого носорога.