В Николаеве глава Корабельного райсуда обратилась в Генпрокуратуру из-за блога генерального директора «УМГ»

Глава Корабельного районного суда Николаева Елена Кутурланова обратилась в Генпрокуратуру Украины и Высший совет правосудия из-за якобы вмешательства в ее деятельность как судьи после публикации блога гендиректора информационного агентства «Украинская Медиа Группа» Артема Дыбленко.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный в реестре сообщений о вмешательстве в деятельность судей на сайте Высшего совета правосудия.

Как известно, ранее в своем блоге на «Преступности.НЕТ» гендиректор ИА «Украинская Медиа Группа» Артем Дыбленко написал, что 12 июня в Николаеве случился конфликт с участием сына Елены Куртулановой. Водитель «Chevrolet» на проспекте Центральном якобы зацепил велосипедиста Константина Кутурланова, когда поворачивал в сторону парковочного кармана. Мужчина начал приносить свои извинения велосипедисту, но тот агрессивно начал выражаться в сторону владельца «Chevrolet», который 25 лет своей жизни отдал службе Украине, и уже четыре года борется со страшной болезнью. В результате чего велосипедист с ноги ударил дверь автомобиля, чем нанес траснпортному средству механические повреждения. Позже в отношении сына главы Корабельного райсуда открыли уголовное производство за порчу чужого автомобиля.

Как написала в своем сообщении судья Кутурланова, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием ее сына, о котором написал Дыбленко, «перекручены». Также она добавила, что якобы «угрожали ей в будущем поджогом принадлежащего ей автомобиля». При этом стоит отметить, что в своем блоге Дыбленко не указывал на конкретно ее автомобиль.

«Ответьте мне, Елена Кутурланова, что делать обычным людям, которые стали жертвами неадекватного поведения вашего отпрыска? Ведь это уже не первый случай. Город ведь маленький, все всё знают. Возможно, в следующий раз вас не нужно будет защищать, когда в вашу сторону будут поступать угрозы от подсудимых? Или что нам всем делать? Ответьте мне, Елена Кутурланова. Поступить так же, как ваш сын, устроив самосуд? Иначе после подобных ситуаций в будущем может сгореть какая-нибудь «Kia Sportage» 2016 г.в.. Ведь не у всех есть возможность обратиться к вам публично», – написал Артем Дыбленко.

Также Елена Кутурланова добавила, что расценивает данное высказывание как «способ давления на нее как на судью».