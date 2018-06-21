Николаевцев просят воздержаться от купания на пляже «Стрелка» - норма кишечной палочки превышена почти в пять раз

Администрацией КП «Николаевские парки» были направлены образцы речной воды, собранные у пляжа «Стрелка», в ГУ «Николаевский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

Об этом сообщает администрация Центрального района.

Так, после проведения тщательного анализа было установлено, что показатель индекса ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек) превышает санитарно-гигиенические нормативы и составляет (при норме 5 тысяч в дм3) - 24 тысячи, патогенной кишечной микрофлоры не обнаружено.

В свою очередь, управление Госпотслужбы в Николаевской области рекомендовало временно воздержаться от купания до улучшения результатов санитарно-микробиологического исследования речной воды в данной акватории.

Напомним, что ранее лабораторные исследования показали, что на пляжах в Николаеве, особенно на Намыве, показатель индекса кишечной палочки превышает санитарно-гигиенические нормативы. Источником загрязнения пляжа в микрорайоне Намыв является загрязнение реки фекальными массами, которые незаконно сбрасывают владельцы ассенизаторских машин в ливневую канализацию.