Лето в Буковеле: в какую «копеечку» влетят каникулы на самом большом горнолыжном курорте страны

Известный карпатский курорт Буковель всегда славился тем, что от горнолыжных приключений здесь захватывает дух, а живописные пейзажи заставляют сердце биться еще сильнее от эстетического удовольствия. Однако, немногие знают, что не только это ожидает туриста у подножья гор и расстилающихся лесов: для экстремальных путешественников открываются множество новых и не менее интересных занятий, которые скрасят долгожданные... летние каникулы на курорте.

К примеру, в летнее время вместо лыж и сноубордов отдыхающие могут «оседлать» велосипеды, скутеры и квадроциклы, понежиться в «озере молодости», отдохнуть на спортивных площадках, половить рыбу, а также перебороть страх на скалодроме и понаблюдать за жизнью курорта с высоты на подъемнике обозрения. Это и многое другое ждет искателей приключений и гостей городка. Учитывая популярность курорта и огромное количество людей, которые стремятся там побывать, «Преступности.НЕТ» решили узнать в какую копеечку может «влететь» сей отдых гостям Буковеля летом.

Проживание в отеле

Вопрос с жильем – это приоритетная задача, которую нужно решить по-хорошему за несколько месяцев до приезда на курорт. На территории Буковеля расположены десятки отелей, и цена за одну ночь проживания в них, соответственно, может варьироваться от пятисот гривен до пяти тысяч гривен. Поэтому очень важно спланировать свою поездку заранее и также заблаговременно забронировать номер.

Уже когда у вас будет организовано место, где вы остановились, радостными будут казаться все развлечения вокруг. Подборку самых популярных из них мы и сделали.

«Voda club»

Летом развлекательный водный комплекс «VODA club» приглашает всех желающих освежиться на горном пляже. 900 метров над уровнем моря, побережья хрустального «Озера Молодости», наполненного ароматом хвои – это, пожалуй, все, что нужно для беззаботного отдыха.

К услугам посетителей предлагается несколько бассейнов с различными температурами, а также надувной водный парк посреди озера. Что же касается ценовой политики, то она довольно разнообразная и варьируется в зависимости от выбора лежака, а также от дня пребывания в клубе.

Из бесплатных услуг гости могут рассчитывать лишь на полотенце, а вот аренда халата, тапочек будет стоить 125 гривен. Шкафчик для одежды также предоставляется для посетителей в трех ценовых категориях: обычные, сумма которых составляет 100 гривен + 100 гривен залога, VIP – стоимостью 200 гривен + 100 гривен залога, а также компактный шкафчик за 50 гривен и соответственно 100 гривен залога.

Для комфортного отдыха посетителей в комплексе размещены более тысячи лежаков, бунгало, кровати и мягкие диваны для компаний. Гости могут воспользоваться одной из шести открытых террас - для золотого загара или одной из двух закрытых lounge-зон внутри комплекса. Но и за это все стоит внести немалую «копеечку».

Еженедельно в пятницу и субботу на уникальной плавающей сцене «VODA club» выступают известные звезды украинского и зарубежного шоу-бизнеса. Вечеринки до рассвета продолжают топовые диджеи.

«Озеро молодости»

«Озеро молодости» – это самый большой искусственный водоем в Украине. Его особенностью является вода: она настолько прозрачна, что в ясную погоду в некоторых местах можно увидеть дно водоема. Летом здесь можно покататься на водных лыжах, катамаранах, гидроциклах, при этом все желающие могут посетить школу дайвинга или полетать на FlySurf. Для самых юных туристов предусмотрены водные горки и множество других развлечений.

К слову, водные лыжи и гидроциклы на озере обойдутся в 300 гривен за пять минут. С дайвингом будет посложнее: сначала нужно будет пройти специальную школу, а уже после обучения пройдет погружение на глубину восьми метров и стоимость этого удовольствия 400 гривен.

Объединил две стихии – воду и воздух – и аттракцион FlySurf: ознакомительный полет на нем (пять минут) обойдется в 390 гривен, 10 минут – 690 гривен, а 20 минут – 1290 гривен.

Дабы понежиться на солнышке на территории озера, нужно выложить из своего кошелька порядка 60-70 гривен за вход, в зависимости конечно же, от дня недели, а чтобы зайти и получить в свое распоряжение шезлонг гостям придется подарить курорту от 145 до 160 гривен.

Вход для маленьких «непосед» составит 35-40 гривен. Но и на этом веселье не заканчивается, для более комфортного времяпрепровождения на курорте предусмотрены кровати (700-850 гривен) и бунгало (900-1100 гривен).

Спортивные площадки, прокат велосипедов и скутеров

И для любителей спорта найдется особое местечко в Буковеле. Футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис – это и многое другое ожидает путешественников «не отходя от кассы».

Цены на разные виды спорта варьируются в зависимости от того, проживает ли человек на территории курорта, а также от времени аренды. Так, допустим, чтобы получить в свое распоряжение теннисный корт в первой половине дня, придется заплатить от 150 до 300 гривен за один час. Что же касается ракетки и мяча, то аренда первой вам обойдется от 50 до 90 гривен + залог 1500 гривен, а последнего – от 10 до 20 гривен + залог 150 гривен.

Помимо этого для любителей активного отдыха в центре курорта находится велопрокат. Гостей ждёт большое количество велосипедов, а местоположение проката очень удобно для велопутешествий по всей территории. Также работает веломагазин, где можно приобрести как велосипеды, так и аксессуары к ним по доступным ценам. Поэтому посетить зрелищные места теперь стало проще и быстрее.

Также вы можете воспользоваться скутерами для передвижения по всей территории Буковеля. Ретро-скутер обойдется от одного часа до трех – стоимостью 200-400 гривен, а от одного до двух дней – 800-1500 гривен. Электроагрегат: от 30 минут до часа –200-350 гривен, а от двух часов до одного дня – 550-1100 гривен. В цену проката входит полный бак топлива, а это четыре литра, защитный шлем и плащ-дождевик.

Обзорные подъемники и самый длинный троллей в Украине

Увидеть все прилежащие территории Буковеля почти с птичьего полета, это пожалуй, наиболее захватывающее, что может вас ожидать в самом большом горнолыжном курорте страны. Подняться до самого подножья гор, почувствовать дуновение ветра и легкую свободу благодаря обзорному подъемнику можно всего за 105 гривен.

В свою очередь троллей, как скоростной спуск на ролике по наклонному тросу поможет почувствовать себя по-настоящему отрешенным от всего мира. За 100 секунд каждый сможет пролететь от вершины горы Буковель в самый центр курорта. Кроме того, отдыхающие с легкостью снимают на видео свой полет с помощью экшн-камер «GoРro» и делают отличные фото на память. Длина троллея «Буковель» составляет 1130 метров с перепадом высоты более 190 метров. Аттракцион имеет три линии, входит в 10-ку самых длинных в Европе и является самым длинным в Украине. Что же касается ценовой политики, стоимость взрослого билета составит 400 гривен, полет в тандеме 600 гривен, а с партнером – 200 гривен. При этом видео- и фото-сьемка будет стоить 250 гривен.

Троллейная переправа, "роупджампинг" и Bike Zip

Троллейная переправа уже через «Озеро молодости» покажется двумя сотнями метрами настоящего адреналина. Полет позволит почувствовать удовольствие от скорости, полюбоваться живописными пейзажами вокруг и получить заряд захватывающих ощущений всего за 200 гривен. А если же вы захотите запечатлеть сей момент на камеру, вам понадобиться «GoPro»-камера прокат которой обойдется в 100 гривен.

Адреналиновая башня в Буковеле как самая высокая станция для роупджампинга в Украине (28 метров) является идеальной для любителей острых ощущений. Невероятные эмоции от свободного падения и взрыв эмоций гарантировано. Прыжок с такой высоты обойдется любителям экстрима в 300 гривен.

А вот Bike zip – это еще одна возможность поиграть с судьбой и прокатиться на велосипеде по канатной дороге, натянутой через «Озеро молодости» и насладиться панорамным видом Карпат. Общая длина одного проезда – 560 метров, а сумма такой поездки составит 300 гривен.

Скалодром и экстрим парк

Если вам нравится экстремальный спорт, но нет желания рисковать своей жизнью и боитесь холода, опасной лавины или кислородного голодания, то скалодром - это как раз то, что вам нужно. Это тренажер для скалолазания "искусственного происхождения". Он имитирует рельеф скалы и имеет различную форму. Скалодром высотой восемь метров позволит почувствовать себя настоящим альпинистом и испытать себя на выносливость.

В свою очередь экстрим-парк – это определенная система деревянных платформ, взаимосвязанных аттракционов: подвесных линий препятствий, канатные тарзанки, лестницы, мосты и качели, закрепленные на высоте 1,5-6 метров над землей. Преодоление такой трассы препятствий требует изобретательности и умения перемещаться на высоте, покорять подъемы и спуски так, как это делают альпинисты и скалолазы. В первую очередь нужно определиться с уровнем сложности пути. Основой для ее определения является наличие опыта, уровень спортивных умений и навыков, важна также возрастная категория участников. Цены на такое удовольствие достаточно демократичны: взрослый билет составит 85 гривен, а детский – 45.

Развлекательный центр «Бука»

Здесь вас ожидает море развлечений и хорошего времяпрепровождения. Концерты популярных украинских и зарубежных звёзд: С.К.А.Й., ONUKA, Гайтана, Brutto в праздничные дни уже стали доброй традицией «Буки». Более того, настоящим ценителям пения отличное настроение и заряд положительных эмоций гарантирует караоке-бар с профессиональной системой «Evolution Pro» и каталога из более сорока тысяч песен.

Боулинг-зал насчитывает пять дорожек, рядом с каждой из которых расположена зона отдыха, а стоит времяпровождение там около 300 гривен. Наслаждение от игры дополнят разнообразные напитки и легкие закуски. Кроме того, в РЦ «Бука» работают разнообразные развлекательные автоматы и три стола для игры в аэрохоккей.

Также здесь работают гоночные и спортивные симуляторы, симуляторы стрельбы, игры на ловкость, силомеры, и автоматы для самых маленьких посетителей: все эти увлечения доступны от 15 гривен.

SUP Board

SUP Board – это относительно новый вид спорта, который развивается во всем мире с молниеносной скоростью. При этом чтобы плавать на доске для SUP не нужны океанские волны или морское побережье: вы можете заниматься греблей на доске даже на абсолютно спокойной воде. Интересно, что во время гребли на SUP задействованы практически все группы мышц. Благодаря именно этому свойству SUP можно рассматривать как интересную замену обычному фитнесу. Стоимость такого заплыва составит от 90 до 150 гривен (30 минут и час).

Стоит отметить, что кроме вышеупомянутых «развлекаловок» посетителям Буковеля предлагают еще множество других не менее захватывающих увлечений.

Не нужно еще забывать и о местных магазинах аксессуаров, подарков, шоколада и настоек: там можно приобрести разные прелести не только для себя, но и для родных и близких.

Позже они обязательно напомнят вам о чудесном времяприпровождении на этом живописном и атмосферном курорте.

