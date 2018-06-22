На Николаевщине полицейские разыскивают пропавшего без вести студента-подростка

Николаевское отделение Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области полицейские разыскивают 17-летнего студента Надбугского профессионального аграрного лицея, который в конце мая покинул место учебы и пропал.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

21 июня администрация учебного заведения сообщила, что несовершеннолетний студент Косилович Сергей Александрович 25 мая покинул место учебы в селе Надбугское и до настоящего времени его о том, где он находится, неизвестно.

Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, лицо и кожа смуглые, волосы светлые.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Николаевское отделения полиции по адресу: ул. Очаковская, 164, г. Николаев, тел. (0512) 48-05-02, 53-13-41, (093) 656-42-83 или 102.

Напомним, что на Николаевщине полиция разыскивает 16-летнюю девочку, которая утром ушла из дома и не вернулась.