Ответ главе Корабельного райсуда Елене Кутурлановой

Глава Корабельного районного суда Елена Кутурланова обратилась в Высший совет правосудия и к Генпрокурору с заявлением о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия.

Основанием стал пост в блоге генерального директора ООО «Информационное агентство Украинская Медиа Группа» (интернет-издания «Преступности.НЕТ» и «NikLife») Артема Дыбленко, в котором он обращается к ней с вопросом, какой выход из конфликтной ситуации с участием ее сына. Этот эмоциональный текст наш руководитель писал после того, когда попытка мирно разрешить конфликт была проигнорирована и Елена Кутурланова ответила, что ее сын за свое поведение извиняться не будет.

Судья усмотрела угрозу в следующих строках: «Ответьте мне, Елена Кутурланова, что делать обычным людям, которые стали жертвами неадекватного поведения вашего отпрыска? Ведь это уже не первый случай. Город ведь маленький, все всё знают. Возможно, в следующий раз вас не нужно будет защищать, когда в вашу сторону будут поступать угрозы от подсудимых? Или что нам всем делать? Ответьте мне, Елена Кутурланова. Поступить так же, как ваш сын, устроив самосуд? Иначе после подобных ситуаций в будущем может сгореть какая-нибудь «Kia Sportage» 2016 г.в.. Ведь не у всех есть возможность обратиться к вам публично».

В этих строках скрывается простой смысл, противоположный тому, который увидела судья. Ведь как раз у нас есть хороший механизм донести до вас нашу точку зрения. Мы не занимаемся поджогами и осуждаем тех, кто это делает. Нам нет смысла становиться на сторону зла, если мы каждый день пишем об этом зле, пытаясь расшевелить тех, кто с этим злом должен бороться. Что было в этих строках? В них было предупреждение вам, что когда в будущем ваш сын, а это, по нашему глубокому убеждению, случится еще не раз, совершит противоправные действия в отношении людей, которые не смогут или не захотят публично отстаивать свои права, то может сгореть «какая-то «Kia Sportage» 2016 г.в.». Не обязательно, ваша. В любом случае, чьей бы она не была, нам бы этого не хотелось. Однако вы можете кого-то к этому подтолкнуть, бездействуя сейчас.

Нам не понятно ваше заявление о вмешательстве в вашу деятельность по осуществлению правосудия. Вас никто не склонял к принятию или не принятию тех или иных решений в рамках судебных производств, вам не указывали, как вести процесс, и на что обращать внимание, или не обращать. Вам не угрожали последствиями за те или иные ваши действия как судьи. К вам обращались, в первую очередь, как к матери молодого человека, который грубо нарушил закон. Уверены, такие бывали у вас на скамье подсудимых. И вы, вероятно, выносили в отношении них справедливые решение.

Единственный процесс, в который мог вмешаться Артем Дыбленко, это процесс воспитания вами вашего сына. Мы надеемся, что вы сделали соответствующие выводы, чтобы уберечь свою семью от неприятностей, которые в дальнейшем может принести вам сын. Хотя бы для себя.