В центре Николаева демонтировали нелегальные точки продажи кваса и аварийные билборды

В пятницу, 22 июня, в Николаеве специалисты департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета совместно с управлением превентивной деятельности ГУ Нацполиции демонтировали временные сооружения, расположенные на пересечении улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского.

Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

В ходе рейда они выявили и демонтировали точки продажи кваса, владельцы которых не имели разрешительных документов. Металлические емкости с квасом были установлены на оживленных перекрестках и пешеходных зонах и мешали передвижению людей.

Также специалисты департамента провели рейд по улице Пушкинской и в итоге демонтировали рекламные конструкции, которые находились в аварийном состоянии.

По словам руководителя департамента Андрея Ермолаева, в ближайшее время они демонтируют незаконные временные сооружения по улице Декабристов, улице Потемкинской и площади Победы.

- Более 25 рекламных конструкций, владельцы которых не имели разрешительных документов уже демонтированы. Работа в данном направлении продолжается, - сказал он.

Помимо этого, он подчеркнул, что любой объект на территории города должен быть размещен в соответствии с действующим законодательством.

- Если документов на сегодняшний день нет, сооружение должно быть демонтировано - это незыблемое правило, - заявил Ермолаев.

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