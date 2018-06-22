«Акт справедливости», – николаевский нардеп Жолобецкий уверен, что с увольнением директора порта «Южный» на предприятии наступит порядок

Александр Жолобецкий Николаевский народный депутат Украины от «Блок Петра Порошенко» Александр Жолобецкий сообщил, что и.о. директора ГП «Морской Торговый Порт Южный» Виталий Жуковский уволен с занимаемой им должности и уверен, благодаря этом кадровому изменению на предприятии наведут порядок.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

Так, Жолобецкий напомнил, что на протяжении 2017-2018 годов фирмы-посредники, по предварительному договору с сотрудниками предприятия, закупали товары, услуги и работы по завышенной цене за средства государственного предприятия.

«По последним открытым данным НАБУ должностные лица этого государственного предприятия по предварительному сговору с руководством других субъектов хозяйствования через подконтрольные фирмы-посредники на протяжении 2017 и уже 2018 года организовывали закупку товаров, услуг и работ по завышенным ценам за средства государственного предприятия», - сообщает он.

В свою очередь, на данный момент, НАБУ предприняло новые действия по делу о подозрении руководства Государственного предприятия «Морской транспортный порт «Южный», в частности, и.о. директора порта Виталия Жуковского и его заместителя в хищении более 152 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют решения Соломенского суда Киева от 30 мая 2018 года. Суд наложил арест на ранее изъятое имущество фигурантов дела.

Также он отметил, о том, что неоднократно писал в Министерство инфраструктуры депутатские обращения с просьбой уволить Жуковского и назначить постоянного руководителя, которого определят путем проведения конкурса.

«И я благодарен руководству Министерства за принятое справедливое решение. В частности, заместителю министра Юрию Фёдоровичу Лавренюку, который принципиально отнёсся к этому вопросу и в рамках своих полномочий всячески содействовал крайне важному кадровому решению в отношении Виталия Жуковского», - написал нардеп.

«Уверен, что проявленный государственный подход и предпринятые решительные действия в отношении бывшего руководителя порта «Южный», Виталия Жуковского приведут к тому, что на стратегически важном госпредприятии будет наведён порядок. А это, в свою очередь, даст порту возможность продуктивно работать на благо Украины», - добавил он.

Напомним, что Жолобецкий требовал от министра Омеляна уволить директора порта «Южный», подозреваемого в коррупции.