Преданная Новинскому николаевская часть «Оппоблока» перетечет в «Партию Мира»?

Вчера в Николаеве, в офисе городской партии «Оппозиционный блок», который размещен на 8 этаже бизнес-центра завода «Кристалл», прошло собрание активистов партии. Это были люди, которые принимали участие в недавней партийной конференции по избранию Брыля руководителем областной партийной структуры партии «Оппозиционный блок».

Благо, есть у кого расспросить, что там происходило. Хочется держать нос по ветру.

На собрании партийных активистов всем присутствующим сообщили, что, мол, на сегодняшний день киевское руководство партии «Оппозиционный блок» якобы предало идеалы партии и сменило курс оппозиционности. А также в партии существуют разногласия, которые подталкивают Вадима Новинского покинуть ряды партии «Оппозиционный блок» в ближайшей перспективе. И всем присутствующим предлагалось поддержать Вадима Новинского, поскольку все члены партии якобы пришли не столько в партию в «Оппозиционный блок», сколько следовали за политической карьерой Вадима Владиславовича.

И сегодня Вадим Владиславович Новинский якобы остается единственным по-настоящему правильным политиком. Поэтому присутствующим необходимо включиться в его политический путь и последовать за ним в его новый проект «Партия Мира». Также, присутствующим предлагалось на местах уже начать говорить о том, что лучше ориентироваться на Новинского и Партию Мира, а Оппозиционный блок постепенно дискредитировать, так как этот проект будет вскоре ликвидирован или вовсе будет основную политическую конкуренцию.

Игоря Дятлова на собрании не было. Мой собеседник рассказал, что в критические и ключевые переломные моменты Игорь Сергеевич старается не брать участия, а судбаносные заявления он старается делать через приближенных ему людей.

Источник также сообщает, что многие присутствующие были в шоке от услышанного и не до конца поняли этот мэсседж. Но после выступления с ними по отдельности начали проводить работу и говорить о том, что руководство Оппоблока не выплачивает заработанную плату, а в этом проекте денег будет достаточно и перспективы открываются наилучшие.

Ну что же, вскоре станет понятно, какое решение примут сторонники Игоря Дятлова.