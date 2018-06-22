Николаевских детей с улицы Лесковой, где прорвало коллектор, отправят на оздоровление за счет горбюджета

Николаевских детей, которые проживают по улице Лесковой, где в конце апреля произошла авария на канализационном коллекторе отвезут на отдых и оздоровление.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома, в пятницу, 22 июня.

Данный вопрос поднял первый вице-мэр Владимир Крыленко, который сообщил, что этот вопрос очень важен.

- У нас есть решение киевского министерства, где мы эту аварию Владимир Крыленко (крайний слева) признали техногенной и мы хотим дополнить этими пунктами положение по оздоровлению детей, - заявил Крыленко.

Также он отметил, что детям, которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации техногенного природного характера будут предоставлены льготы.

В итоге члены исполкома безоговорочно поддержали данное предложение и тем самым внесли изменения в решение исполкома Николаевского городского совета от 11 мая №410 «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году» - его дополнили пунктом - организация оздоровления детей, проживающих по улице Лесковой.

Стоит отметить, что ранее во время сессии депутат Сергей Карцев предложил включить этих детей в программу оздоровления и отвезти их отдыхать за счет городского бюджета.

Напомним, что на данный момент уже проложено 54 метра нового канализационного коллектора по улице Лесковой.