В Минфраструктуры определились с новым директором Николаевского морского порта

Во вторник, 19 июня, в Министерстве инфраструктуры Украины прошел конкурсный отбор на должность директора ГП «Николаевский морской торговый порт», которым стал Сергей Митченко.

Об этом сообщается в Министерстве инфраструктуры Украины.

«По результатам заслушивания конкурсных предложений на замещение вакантной должности директора государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт», Комиссия определила лучшим конкурсное предложение Митченко Сергея Константиновича и определила его победителем конкурсного отбора на замещение вакантной должности», - написали в Министерстве.

Отметим, что ранее Сергей Митченко занимал на предприятии должность заместителя директора по административно-правовым и имущественным вопросам.