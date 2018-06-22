В Минфраструктуры определились с новым директором Николаевского морского порта

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Во вторник, 19 июня, в Министерстве инфраструктуры Украины прошел конкурсный отбор на должность директора ГП «Николаевский морской торговый порт», которым стал Сергей Митченко.

Об этом сообщается в Министерстве инфраструктуры Украины.

«По результатам заслушивания конкурсных предложений на замещение вакантной должности директора государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт», Комиссия определила лучшим конкурсное предложение Митченко Сергея Константиновича и определила его победителем конкурсного отбора на замещение вакантной должности», - написали в Министерстве.

Отметим, что ранее Сергей Митченко занимал на предприятии должность заместителя директора по административно-правовым и имущественным вопросам.

Олена Мельниченко

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русскийобщество