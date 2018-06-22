«Размещены без разрешений»: Члены николаевского исполкома поддержали демонтаж 35 рекламных конструкций

Члены исполнительного комитета приняли решение о демонтаже 35 рекламных конструкций по территории города.

Об этом стало известно в пятницу, 22 июня во время заседания.

Данный демонтаж будет производится с целью ликвидации нарушений порядка размещения рекламы в городе Николаеве.

- Управление градостоительства и архитектуры за результатами проверок определены рекламные конструкции, которые размещены на территории города без разрешений. Общее количество 35 штук разного типа и вида, - сообщил главный архитектор города Андрей Цымбал.

Также, Цымбал докладывал еще по одному вопросу, где членам исполкома предлагалась аннулировать разрешение рекламному агентству «СТАР» на размещение наружной рекламы размером 6.0 х 3.0 метра по проспекту Богоявленскому (перегон), район ТЦ «Таврия-В». В частности предприниматель должен в трехдневный срок демонтировать рекламную конструкцию и облагородить территорию после демонтажа.

Напомним, что в пятницу, 8 июня сотрудники антикоррупционного департамента Николаевского городского совета демонтировали торговые сооружения, которые были размещены на углу улицы Декабристов и улицы Потемкинской без каких-либо разрешительных документов.