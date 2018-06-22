«Революционный документ»: в Николаеве горвласть разрабатывает мораторий на размещение наружной рекламы

Александр Сенкевич Мэр города Николаева Александр Сенкевич заявил, что ведется работа по созданию документа по мораторию на размещение новых рекламных конструкций в городе.

Об этом он сообщил в ходе заседания исполкома, в пятницу, 22 июня.

- Этот документ будет иметь признаки регуляторного акта. Мы с вами (члены исполкома, - ПН) будем его принимать. По процедуре он идет, революционный, как по моему мнению, для Николаева. Для меня было показательно, когда в наш город Николаев приехал посол Франции. У нее спросили: «Что вам понравилось у нас в Николаеве?». Она, при всем честном народе сказала, что такого количества рекламных конструкций (как в Николаеве, - ПН) она не видели ни в одном городе мира, - рассказал Сенкевич.