«Жители Николаева сегодня в заложниках у частных перевозчиков»: лидер николаевских радикалов о повышении цен на проезд

Решение транспортной проблемы Николаева возможно путем укрепления материально-технической базы коммунального транспорта, а пока что жители Николаева оказались в заложниках у частных перевозчиков.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель Николаевской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Николаенко.

По его словам, существующая ситуация с шантажом со стороны маршрутчиков стала следствием бездеятельности городской власти, которые вместо конкретного решения вопроса занимались раздачей обещаний. Также Игорь Николаенко предположил, что поднятие тарифа в маршрутках до 5 гривен может быть не последним требованием перевозчиков.

«Городская власть не поняла главного – перевозчики-монополисты никогда не остановятся в своих требованиях. Сегодня они хотят сделать проезд по 5 гривен, но нет никаких гарантий, что завтра они не захотят выйти с требованием установить проезд по 6 гривен», - написал Николаенко.

Выход из сложившейся ситуации лидер николаевских радикалов видит в улучшении и укреплении материально-технической базы коммунального транспорта. По его словам, такая практика была успешно внедрена в других городах Украины.

Также руководитель Николаевской областной организации РПЛ напомнил, что ранее из городского бюджета было выделено 3 миллиона 750 тысяч гривен на разработку Плана устойчивой городской мобильности.

«Все об этом Плане говорили, предварительные наработки показали еще 1 июня, но проблема с маршрутками обострилась еще больше, перейдя все границы шантажа», - отметил Игорь Николаевич.

Напомним, что в пятницу, 22 июня, исполком Николаевского городского совета поддержал повышение проезда в маршрутных такси города с 4 до 5 гривен.