В Минрегионе решили на полметра сузить ширину полос при проектировании новых автодорог

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства сузило ширину полос движения при проектировании и строительстве дорог на 0,5 м до 3-3,25 м в зависимости от назначения дороги.

Об этом говорится на сайте Министерства.

Соответствующие изменения внесены в государственные строительные нормы (ГСН) «Улицы и дороги населенных пунктов». Сейчас в Украине ширина полосы движения составляет 3,5-3,75 м.

Ожидается, что изменения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения, поскольку, согласно европейской практике, уменьшение ширины полосы приводит к снижению скорости движения по ней.

Согласно новым ГСН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, больших, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м.

На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупных и крупных городах ширина полосы движения составляет 3,25 м. На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составляет 2,75 м.

Изменения вступают в силу с 1 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что «Укравтодор» решил отказаться от ямочного ремонта дорог.