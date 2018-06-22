В Украине появилось новое мошенничество с использованием имени Супрун, - Минздрав

Руководители медучреждений начали сталкиваться со случаями вымогательства у них денег людьми, которые прикрываются именами руководителя Минздрава Ульяны Супрун и ее заместителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«В Минздрав обращаются руководители учреждений здравоохранения и ректоры медицинских учреждений высшего образования с сообщениями о случаях мошенничества. От медиков и управленцев требуют денег и угрожают увольнениями, прикрываясь именами и.о. министра и заместителей министра», - рассказывают в ведомстве.

В частности, говорят в министерстве, в последнее время значительно увеличилось количество подобных манипуляций от имени заместителя министра Павла Ковтонюка.

«За последние месяцы это произошло уже в шестой раз, и дважды в течение сегодняшнего дня. Это у наших врагов, наверное, такой новый креативный способ - использовать мое имя и должность, чтобы скомпрометировать команду Министерства здравоохранения и меня лично», - комментирует сам чиновник.

Министерство заявляет, что видит в этих звонках «элементы дискредитационной кампании против команды МОЗ и трансформации здравоохранения».

Ведомство призывает руководителей медучреждений и вузов, которые получат подобные звонки, сразу сообщать об этом в министерство и соответствующие правоохранительные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки на Николаевщине мошенники выманили у людей более 100 тысяч гривен, представляясь полицейскими и работниками банка.