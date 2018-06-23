Николаев занял предпоследнее место в рейтинге комфортности областных центров Украины

Николаев стал предпоследним в ежегодном рейтинге комфортности городов Украины, который традиционно составил журнал «Фокус».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Первое место в этом году занял Харьков, а последнее, двадцать второе – Черновцы. Также в пятерку самых комфортных для жизни украинских городов попали Винница, Киев, Львов и Одесса.

Судя по инфографике журналистов, средняя зарплата по Николаеву составила чуть более 7500 тысяч гривен, в то же время стоимость потребительской корзины – 823 гривны. Также по их данным, 20 тысяч долларов нужно, чтобы купить однокомнатную квартиру в николаевском новострое. При этом довольны прошлогодней работой городского головы Николаева всего лишь 23%.

Города оценивали в семи категориях: зарплаты и цены, образование и работа, деятельность мэрии, транспорт и инфраструктура, экология, безопасность, возможности для бизнеса. Максимум можно было набрать 100 баллов. При этом победитель набрал только 67,1. Полную версию инфографики можно посмотреть здесь.

Стоит отметить, что в рейтинге участвовали столица и областные центры, за исключением оккупированных Донецка, Луганска, а также Севастополя и административного центра аннексированного Крыма – Симферополя.

Напомним, что год назад Николаев находился на две ступени выше в рейтинге комфортности городов. Сейчас же его перегнали Сумы и Кропивницкий.