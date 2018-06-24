В ЮАР женщина пришла на свадьбу к своему любовнику в подвенечном платье

В Южно-Африканской республике женщина пришла к своему любовнику на свадьбу в платье невесты.

Об этом сообщает From UA, ссылаясь на ролик с инцидентомк который собрал за несколько дней почти 650 тысяч просмотров.

В городе Бенони женщина пришла на свадьбу в белом платье и встала рядом с женихом и его избранницей. Тот в свою очередь стал громко ругать её и прогонять, пока настоящая невеста стояла и ждала начала церемонии.

Выяснилось, что любовница мужчины - англичанка Мэри Крамптон. Она проживает со своим женихом и двумя любовниками. Изначально девушка вышла замуж и была верна своему мужу, однако позднее ее стали посещать мысли о полигамии.

- Мой муж был единственным партнером, и это было нормально для меня. Но потом я стала испытывать влечение к другим людям. Я обвиняла себя и думала, что, значит, у меня прошла любовь к мужу, - откровенничает девушка.

Из-за этих мыслей Мэри развелась с мужем и встретила мужчину, который разделил её взгляды на отношения. Позднее она завела себе ещё двух любовников.

- У меня был друг, опытный в этом деле, и я предложила ему присоединиться к нам. Я сразу втянулась и поняла, что любить многих людей - самая естественная вещь на свете. Я не могу представить, как жила без этого раньше, - признается девушка.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина, притворившись мужчиной дважды женилась ради денег, аферу раскрыли после жалоб родителей первой жены.