«Прямо в лужи!» - депутат показал видео, как на снигиревской трассе во время ливня укладывали асфальт

На трассе Т-1508 «Калиновка-Снигиревка» в субботу, 23 июня, во время дождя стелили асфальт.

Об этом сообщил депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook.

«Сегодня увидел, как на трассе Калиновка - Снигиревка стелят асфальт в проливной дождь! Прямо в лужи! Как так?! Обращаюсь к руководству области с просьбой немедленно среагировать и принять жесткие меры к подрядчику», - написал он.

В комментариях к записи начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко сообщил, что на место проведения ремонтных работ уже выехали инспекторы.

«В понедельник там будут «Дорякисть» и лаборатория Службы автомобильных дорог. И не дай Бог будет обнаружено нарушение технологий. С нашей стороны обещаем очень жёстко отреагировать», - написал он.

Ранее сообщалось, что в феврале николаевец возмутился укладкой асфальта на Варваровском мосту в дождь – в САД отметили, что количество осадков позволяет.