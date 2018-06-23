«Многие из вас осознают все напряжение», - в Николаеве поздравили госслужащих с их праздником

В субботу, 23 июня, в Николаевской области состоялись торжества по случаю Дня государственной службы Украины и 100-летию введения государственной службы.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Обращаясь к госслужащим председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил, что от людей, посвятивших себя государственной службе, зависит судьба человека.

— Многие из вас осознает всю напряжение, которое происходит вокруг вас, но все же вы решили взять на себя ответственность служить честно, верно, сознательно и откровенно украинскому народу. Иногда это трудно, иногда - нет. Но все же, помните, что любой день вы начинаете с того, что от вас зависит не только судьба человека, но и судьба страны, - сказал Алексей Савченко.