«Многие из вас осознают все напряжение», - в Николаеве поздравили госслужащих с их праздником

В субботу, 23 июня, в Николаевской области состоялись торжества по случаю Дня государственной службы Украины и 100-летию введения государственной службы.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Обращаясь к госслужащим председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил, что от людей, посвятивших себя государственной службе, зависит судьба человека.
— Многие из вас осознает всю напряжение, которое происходит вокруг вас, но все же вы решили взять на себя ответственность служить честно, верно, сознательно и откровенно украинскому народу. Иногда это трудно, иногда - нет. Но все же, помните, что любой день вы начинаете с того, что от вас зависит не только судьба человека, но и судьба страны, - сказал Алексей Савченко.
Глава области вручил государственные награды, которыми Президент Украины Петр Порошенко отметил должностных лиц Николаевской области. Кроме того, грамотами областной государственной администрации были награждены лучшие госслужащие Николаевщины.
Перед присутствующими также выступил народный депутат Украины Александр Жолобецкий, заместитель главы Николаевского облсовета Андрей Кротов, а также заместитель городского головы Владимир Крыленко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание «Заслуженный экономист Украины» заместителю председателя Николаевской областной государственной администрации Александру Кушниру.
Также нескольким чиновникам Николаевской областной государственной администрации Президент Украины Петр Порошенко присвоил звания заслуженных деятелей Украины.