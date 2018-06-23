«По видео я не вижу укладки», - начальник САД прокомментировал заявление, что на снигиревской трассе асфальт стелили в дождь

Начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко прокомментировал заявление депутата облсовета Юрия Кормышкина о том, что асфальт на снигиревской трассе стелили во время дождя, отметив, что на видео самого процесса укладки не видел.

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Андрей Максименко заявил, что на видео он не увидел, чтоб двигалась машина-укладчик, предположив, что на данном этапе асфальт укатывают, что, по его словам, разрешается делать в дождь.

— По видео я не вижу укладки. То есть сама машина-укладчик, она не двигается. Укатывается катками асфальт, он уже постелен. Так можно делать (в дождь - ПН). Нельзя класть асфальт. Саму укладку асфальта свежего нельзя делать. А укатывать можно. Там же подгрунтовка идет, - сказал Андрей Максименко.

По его словам, асфальт нельзя стелить в дождь, потому что вымывается эмульсия для подгрунтовки.

— Вопрос не в том, чтоб асфальт не намок. Вопрос в том, что подгрунтовка – это эмульсии, которые наносятся на выравнивающий слой, а сверху стелется уже верхний слой асфальта. Почему нельзя в дождь? Потому что эта подгрунтовка вымывается. Вопрос интересный, по видео не могу прокомментировать четко, не вижу, что они кладут асфальт в дождь. Будем разбираться, - сказал Андрей Максименко.

Он также добавил, что, если при проверке сотрудники САД все же найдут нарушения, подрядчик будет заново перестилать асфальт за свой счет.

Напомним, 50 миллионов гривен на окончание ремонта трассы Т-15-08 (Калиновка-Снигиревка) уже есть, а закончить дорогу надеются до августа.