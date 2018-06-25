В Снигеревке горела хозпостройка - спасатели не допустили распространения огня на три соседних здания

Ночью, 24 июня в Снигиревке загорелась хозяйственная постройка.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, о пожаре по улице 30 лет Победы в 1:39 сообщила соседка. На место выехал дежурный караул 24 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию наблюдалось пламенное горение, огнем была охвачена вся застройка. Наряду с центром горения располагались три соседних хозяйственных сооружения и существовала угроза опрокидывания огня на них.

Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить распространения огня. В 1:54 пожар локализовали и в 2:34 полностью ликвидировали на площади 20 квадратных метров. К тушению привлекалось одна единица техники и четыре человека личного состава. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что в Николаеве, на улице Космонавтов загорелась сухая трава – пожар перекинулся на кровлю прилегающих автогаражных кооперативов.