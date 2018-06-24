В Киеве во время конфликта владелец кафе застрелил посетителя

В Киеве, в ночь на 24 июня, на Оболонской набережной между владельцем одного из кафе и посетителем возник конфликт, в результате которого владелец заведения застрели мужчину, а еще одного - ранил.

Об этом сообщает отдел коммуникации нацполиции в Киевской области.

Как сообщают в полиции, стрелявшего уже задержали и изъяли пистолет Макарова. Владельцем кафе оказался уроженец другой страны, ранее в подобных случаях не замечался.

На данный момент, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает от 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, в Киеве пьяный мужчина стрелял по посетителям кафе, есть пострадавшие.