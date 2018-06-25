Блогеры смогут продавать свои товары на YouTube

Компания YouTube запускает новые инструменты для блоггеров - теперь появится возможность продавать товары.

Об том идет речь на официальном блоге YouTube.

Как сообщается, YouTube вместе с сервисом Teespring разрешит блогерам продавать товары со своей атрибутикой прямо на сайте видеосервиса. Отметим, что данную инновацию уже протестировал автор канала про нарисованного паука Лукаса -аниматор Джошуа Слайс

Так, блогер заработал около $1 млн за 18 дней на продаже плюшевых Лукасов.

Ранее сообщалось, что хакеры удалили с YouTube самый популярный клип Despacito, но его потом восстановили.