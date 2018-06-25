Запрет снят, - женщины Саудовской Аравии смогут водить автомобиль самостоятельно

В воскресенье, 24 июня, женщинам Саудовской Аравии официально разрешено водить машину. Запрет был снят еще в сентябре 2017 года.

Об этом сообщают BBC.News

Отметим, что это единственная стран в мире, где женщины не имели права самостоятельно водить машину и семьям приходилось нанимать частного водителя.

«Это исторический момент для каждой саудовской женщины», - сказала саидская телеведущая Сабика аль-Досари информационному агентству AFP

По словам Генерального директора Генерального директората движения Мохаммеда аль-Басами, «все требования к женщинам в королевстве, чтобы начать вождение, были созданы». Отметим, что некоторые из инструкторов в женских автошколах будут женщинами, дабы избежать опасений женщин по поводу консервативных инструкторов мужского пола и их нетерпимости.

Ранее сообщалось, что в Иране женщин допустили на стадион посмотреть трансляцию футбольного матча.