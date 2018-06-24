Не отвечает требованиям: В Украине временно запретили популярное обезболивающее

Гослекслужба Украины временно запретила популярный медикамент-спазмолитик «Комбиспазм» индийского производства, из-за того что он не отвечает требованиям методам контроля качества.

Об этом свидетельствует распоряжение от 23 июня, опубликованном на сайте ведомства.

«Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства «Комбіспазм», серии EPD18001A1 производства «Евертоджен Лайф Саенсиз Лимитед», Индия, до отдельного решения», – говорится в распоряжении, подписанном главным государственным инспектором Украины по контролю качества лекарственных средств Наталией Гудзь.

Субъекты хозяйствования, которые хранят, применяют и реализуют лекарственные средства, должны безотлагательно изъять данный препарат из оборота и поместить в карантин. Такое решение было принято на основании установления факта несоответствия требованиям метода контроля качества (МКК) для регистрационного удостоверения.

Напомним, что Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила болгарскую вакцину против туберкулеза (БЦЖ).