Руководитель депаратмента спецрасследований ГПУ заявил о вмешательстве Луценко в расследования

Генпрокурор Юрий Луценко в течение всего времени пребывания в должности пытался вмешиваться в процесс расследования уголовных дел, подследственных Департамента специальных расследований.

Об этом в интервью Общественному заявил руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«То есть там, где есть какой-то интерес непонятный, который нужно еще расследовать, выносятся постановления с внесением ложных данных о том, что расследование осуществляется неэффективно без изучения дел, дела убираются. Следователи, прокуроры, и я обжалуем эти действия, то есть мы противодействуем. И в последнее время таких дел становится все больше», - сказал он.

Горбатюк также заявил, что Луценко не соблюдает закон в своей деятельности, является основанием для его отставки.

«Если сложить жалобы, которые мы писали из-за вмешательства в деятельность, я могу сказать, что генеральный прокурор Юрий Луценко не имеет ничего общего с законом. Он его просто не знает, он его не хочет знать. Он не пытается его соблюдать, его деятельность осуществляется в ручном режиме. этих я хочу притягиваю, этих хочу не привлекает, то там есть, нет доказательств - для него второстепенное дело. Он сделал столько незаконных действий с признаками преступлений, это является однозначной основанием для его отставки», - сказал руководитель департамента спецрасследований.

Напомним, что Генпрокурор Юрий Луценко считает неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства Ивана Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.