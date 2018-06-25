Ученым из Китая удалось увеличить популяцию редких панд

Китайским ученым удалось увеличить популяцию редких Цинлинських панд.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За 60 лет, как китайские ученые открыли редкую Цинлинскую панду, популяция этих мишек увеличилась и уже сейчас насчитывается 345 этих животных. Все благодаря тому, что в провинции Шаньси, где живет этот подвид, было построено несколько исследовательских центров, которые помогают пандам размножаться, а потом отпускают молодняк в дикую природу.

Цинлинская панда немного меньше обычной и имеет коричнево-белую окраску. Обитают эти мишки на высоте более полутора километра в горах Центрального Китая.



Напомним, что в сети появилось забавное видео, где играющие панды не дают убраться за ними в вольере.