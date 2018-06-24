В Николаеве прошел турнир памяти командира «морских котиков» Юрия Олефиренко

В николаевском парке Победы 23 июня состоялся 3-й Турнир по тактико-специальной подготовке и практической стрельбе для малых групп с использованием пневматического оружия на Кубок памяти Юрия Олефиренко.

Об этом сообщили организаторы соревнований – «Николаевская ОО ОСО Украины».

После приветственных слов волонтёры Сергей Протченко, Игорь Мухарский, Руслан Пересунько, Ирина Абрамова развернули девятиметровый флаг Украины, изготовленный специально для этого турнира.

Перед началом состязаний участники и гости турнира посмотрели показательные выступления: команды управления патрульной полиции в Николаевской области (задержание автомобиля с повышенным уровнем опасности); тактик-центра «Скиф» (фрагменты ножевого боя, использования огнестрельного оружия); 73-го морского центра специальных операций (работа боевого водолаза).

В турнире приняли участие команды: Ассоциации участников и инвалидов АТО; 198-го учебного центра ВМС Украины (2 команды); 73-го морского центра специальных операций; экипажа среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко»; управления патрульной полиции в Николаевской области; молодёжная команда тактик-центра «Скиф».

Соревнования включали в себя практическую стрельбу из пневматического оружия с использованием транспортного средства; скоростную стрельбу со сменой оружия; стрельбу из разных видов оружия. Гости турнира смогли поучаствовать в соревновательной программе, предложенной козаками Николаевской козацкой школы боевой традиции «Бугский СПАС».

Фотовыставку организовали работники Николаевского областного центра туризма, краеведения и экскурсий учащейся молодёжи. Все желающие могли детально ознакомиться со снаряжением водолаза и получить консультации от опытных инструкторов 73-го морского центра специальных операций. Призовые места распределились следующим образом:

І место – команда тактик-центра «Скиф»; ІІ место – команда 198-го учебного центра ВМС Украины; ІІІ место – команда Управления патрульной полиции в Николаевской области.

Вручил награды участникам турнира председатель ОО «Николаевская ОО ОСО Украины» Юрий Шутяк.

Справка:

Юрий Борисович Олефиренко родился 27 апреля 1965 года в городе Бобринец (Кировоградская область). Проходил службу в 459-й роте специального назначения 40-й армии во время Афганской войны, в течение 4 лет нёс службу в Афганистане и был награждён Орденом Красной Звезды и рядом медалей.

После распада СССР Юрий Олефиренко служил в воинских частях в Очакове (в/ч А1594) и Кировограде (в/ч А0759). С 2007 по 2009 годы служил в составе литовского контингента НАТО. Как командир украинской разведки (всего в составе контингента было 7 украинских миротворцев) снова нёс службу в Афганистане, работая одновременно и главным переводчиком украинской миротворческой миссии.

В 2010 году Юрий Борисович вышел на пенсию. Жил с семьёй в Кропивницком. В 2014 году он вернулся на службу добровольцем и возглавил 42-й территориальный батальон «Рух Опору». С августа 2014 года руководил 73-м морским центром специальных операций.

Накануне гибели Юрий Олефиренко участвовал в боях за Павлополь (Новоазовский район), собирая разведданные о расположении миномётной батареи «ДНР». Поступившая информация позволила артиллерии ВСУ подавить позиции «ДНР». Однако 16 января 2015 года разведывательная группа Олефиренко попала под миномётный обстрел: командир получил тяжёлое осколочное ранение и умер по дороге в больницу. 19 января Юрий Олефиренко был похоронен на Аллее Славы Ровенского кладбища Кропивницкого.

Со 2 июля 2016 года имя Юрия Олефиренко носит десантный корабль проекта 773 из 5-й бригады надводных кораблей Южной базы ВМС Украины, который ранее назывался «СДК-137» и «Кировоград».