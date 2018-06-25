«Мы не можем этого допускать», – Крыленко отчитал управление транспорта за то, что о забастовке в Матвеевке узнал из интернета

Первый вице-мэр Владимир Крыленко недоволен тем, что о перекрытии трассы «Николаев – Ульяновка» узнает из интернета, а не от транспортного управления Николаевского городского совета.

Об этом стало известно в понедельник, 25 июня в ходе аппаратного совещания.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 июня, жители Матвеевки на час перекрывали трассу Николаев-Ульяновка, дабы обратить внимание властей на проблему, которая образовалась с автобусами.

- Почему я узнаю об этом (забастовке жителей Матвеевки, - ПН) из интернета, а не от вас (управления транспорта, - ПН)? - негодовал Крыленко.

Отметим, что начальник управления транспорта Олег Манушевич отсутствовал и все негодования достались его заместителю Олегу Куксе, который в свою очередь отметил, что в Матвеевке сложилась печальная ситуация с автобусами.

Олег Кукса - Транспортные средства в последнее время ежедневно ломаются. Выходит три-четыре машины на линию, и в процессе рабочего дня ломаются транспортные средства, их меняют, поэтому идут сбои графика. Мы будем сейчас проводить гласные и негласные проверки по работе…Транспорт ломается, но и водителей тоже нет,- рассказал Кукса.

Также он сообщил, что согласно договору у предприятия всего 8 автобусов, из которых только 4 рабочих, и еще два транспорта находятся в резерве.

При этом, Крыленко попросил транспортное управление подготовить обращения к перевозчикам, о том, что такой большой промежуток между работой автобусов непозволителен.

- Давайте на подпись это письмо, пришли его всем предприятиям - о том, что недопустимы такие действия. Должен быть резервный транспорт, должна быть взаимозаменяемость. Мы не можем этого допускать, когда целый микрорайон более часа остается без транспорта, - заявил Крыленко.

Также он предположил, что «люди перекрывали трассу не от хорошей жизни и не потому, что им в воскресенье нечего делать» и предложил прописать в договорах штрафы и другие возможные санкции к перевозчикам в случае несоблюдения договоров.

Напомним, что жители Матвеевки возмущены из-за проблем с транспортными перевозками, поскольку автобусы ходят один раз в час и их всего три на маршруте.