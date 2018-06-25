Новые ланчи и розыгрыш ящика пива - николаевскому пабу «Ципа» скоро исполнится год

С этой недели в николаевском пабе Ципа в обеденное время начинают подавать ланчи. Обеды включают в себя первое и второе блюдо, салат и узвар. Ланч подают с 13:00 до 17:00 в будни. Меню ланчей ежедневно меняется.

В начале июня “Ципе" исполняется год, к первому дню рождения в заведении проводят розыгрыш ящика фирменного пива от Гуцульской крафтовой пивоварни “Ципа”. Условия конкурса просты. Необходимо посетить заведение и оставить свои контактные данные на обратной стороне счета. Ящик пива разыграют онлайн 5 июля на странице заведения в социальной сети Facebook.

Напомним, сегодня понедельник и заведении действует регулярная скидка ЦипаDAY - 50% на все пиво от собственной пивоварни, которая находится в Карпатах. Сегодня в Ципе на кране:

Традиционные сорта

Петрос Драгобрат

Линейка “Пошуки”

Ципа Біла BiereDeGarde Ципа Червона Ципа ПідТравов Ципа 100 Ципа На Молоці Ципа Чорна Black Ella

Дружескиепивоварни

Spring Wind IIIO Just APA

Паб “Ципа” находится по адресу улица Соборная, 2В (двор кинотеатра “Родина”). Резерв столиков по телефону 073 026 2709