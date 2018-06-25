«Бессмысленная затея»: У Сенкевича не хотят устанавливать камеру в сквере на проспекте Мира, пока не проведут капремонт

В сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС», который находится по проспекту Мира нет смысла устанавливать дополнительную камеру наблюдения, так как в парке есть проблемы с освещением - исходя из этого вандалов видно не будет.

Об этом стало известно в понедельник, 25 июня в ходе аппаратного совещания.

Ранее глава Ингульской районной администрации Светлана Гладун пожаловалась, что в сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС» орудуют вандалы.

- Мы выезжали на место, выезжали днем и специально сделали повторный выезд ночью. Наше мнение, о том, что без комплексного благоустройства данного парка это бессмысленная затея. Потому что на 3,5 тысячи квадратных метров всего шесть фонарей, два прожектора освещают центральную скульптуру, работают процентов на 20 – один освещает частично, другой…, - заявил директор КП «Городской информационно-вычислительный центр» Евгений Богаченко.

Евгений Богаченко (архивное фото) При этом как выяснилось в ходе обсуждения вопроса, комплексного плана благоустройства этого сквера в мэрии нет, как и денег на его реализацию в 2018 году.

- Мы можем поставить еще одну камеру, но кардинально это не изменит ситуацию. Если парк практически полностью темный, то одна камера парк не перекроет. Естественно это привлекает людей..., - отметил Богаченко.

В результате обсуждения ,первый вице-мэр Владимир Крыленко предложил к следующему году подсчитать смету работы и обратится к депутатам, чтобы те нашли деньги на проект капитального ремонта данного сквера.

Напомним, что ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич заявлял об учащении краж в городе и отметил, что следует привлечь полицию для отработки данной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Николаеве вандалы разобрали остановочный комплекс на металл, позже депутат Николаевского городского совета Евгений Рымарь опубликовал фотографии того, как неизвестные хулиганы разбирали остановочный комплекс по улице Казарского и обвинил сотрудников полиции в невыполнении функциональный обязанностей.