«В чем я виновата?»: В николаевской поликлинике врач отказалась принимать бесплатно пациентку и вызвала полицию

В Николаеве в 4-й городской детской больнице врач-аллерголог отказалась принимать бесплатно ребенка и вызвала на его мать полицию.

Об этом изданию «Преступности.НЕТ» сообщила мать ребенка Ольга.

Так, у 1,5-годовалой девочки началась аллергия и их направили к соответствующему врачу. Ольга не знала, что предварительно нужно записываться, а врач-аллерголог, в свою очередь, заявила, что консультация не по записи является платной - от 300 гривен и выше. По словам женщины, когда она записалась и пришла во второй раз, врач начала ей хамить и отказалась принимать.

- 19 июня мы пришли, врач начала с порога хамить, сказала: «Здравствуйте, мама-бомжиха. Вы же знаете, что я не принимаю бомжей, таких как вы». Она начала меня оскорблять нецензурными словами и сказала, что или я ухожу сейчас по-хорошему, или она сейчас меня отправит в психушку, а ребенка – в детский дом, - рассказала она.

Также во время происходящего доктор вызвала на пациентку полицию, которая составила акт о правонарушении со стороны Ольги. Денег, чтобы заплатить штраф у женщины нет, поскольку она мать-одиночка и живет лишь на детское пособие.

- Приехала полиция, составили акт о хулиганстве, по этому акту я должна или заплатить штраф, или отработать (на исправительных работах, - ПН)15 суток. Я ее не обидела, не оскорбила. Пациенты слышали только то, что на меня кричали, медсестра буквально выгнала с ноги. Мне сказали, что я ничего не докажу, - комментирует происходящее Ольга.

Временем позже Ольга обратилась к главному врачу больницы, который заявил, что не видит ничего плохого в том, что их врач-аллерголог занимается частной практикой и добавил, что женщина сама оскорбила врача и должна заплатить штраф. Также женщина обратилась за помощью и к начальнице здравоохранения в Николаевском городском совете Ирине Шамрай, чтобы та попросила забрать заявление.

- Шамрай меня приняла и сказала, что не собирается ничего делать, поскольку знает врача долгое время. Сказала, что сама виновата. А в чем я виновата? В том, что хотела, чтобы моего ребенка посмотрели?

Отметим, что пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации Юрий Багрянцев обещал перезвонить, чтобы прокомментировать журналисту «Преступности.НЕТ» данную ситуацию, но за три рабочих дня он ни разу не ответил на входящие звонки.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина с инвалидностью обвинил врача семейной амбулатории в том, что она отказалась подписывать с ним декларацию.