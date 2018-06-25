В Киеве СБУ разоблачила патрульного, который продавал амфетамин - изъяли наркотика на ₴40 тысяч

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сотрудника Управления патрульной полиции Киева в сбыте амфетамина.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Выяснилось, что инспектор полиции во внеслужебное время распространял психотропы среди наркозависимых столицы. Его задержали в Деснянском районе Киева рядом с одним из торговых центров во время встречи с очередным клиентом и изъяли из подлокотника его автомобиля почти сто граммов амфетамина.

Отмечается, что стоимость изъятых психотропов на «черном» рынке составляет почти 40 тысяч гривен. Обнаруженное вещество направили на экспертизу.

Прокуратура Киева начала уголовное производство по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Сейчас его задержали и решается вопрос об объявлении инспектору подозрения в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в Баштанском районе оперативники СБУ задержали двух полицейских, вымогавших взятку у водителя.