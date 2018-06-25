«Николаевэлектротранс» сам хочет обрезать деревья и ремонтировать переезды - в мэрии говорят, что без тендера нельзя

Директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко считает, что работы, которые входят в компетенцию данного предприятия должны выполнять работники самого КП, а не другие подрядчики.

Об этом он заявил в понедельник, 25 июня в ходе аппаратного совещания.

- Почему не передать право на обрезку деревьев электротрансу? Сегодня вы зачитывали в своих невыполненных пунктах – рекомендация выполнения в отношении трамвайных переездов. Почему мы не передаем ремонт этих переездов и финансирование электротрансу? Почему это все делается не по принципу кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево? Почему мы правой рукой чешем левое ухо? – интересовался директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко.

При этом глава Корабельной администрации Александр Цуканов сообщил, что привлечь КП просто так, без тендера они не могут, так же как и заплатить за это деньги.

- Все администрации, в том числе и департаменты на эти виды работ проводят тендера, и деньги мы не можем передавать, если предприятие хочет участвовать - оно должно участвовать в тендере, - отметил Цуканов.

В частности по этому поводу решил высказаться и глава Центрального района Александр Береза, который заявил, что ранее «Николаевэлектротранс» участвовал в таких работах, а что касается этого года, то деньги не были заложены в бюджет для КП, поэтому подрезкой деревьев, ремонтом путей и остальными работами занимаются другие предприятия, которые участвуют в тендерах.

- По этим работам мы не являлись ни заказчиком, ни исполнителем, они их выполняли по своим отдельным запланированным мероприятиям, - сказал Береза.

Александр Цуканов Александр Береза

Владимир Крыленко Также в ходе обсуждения, первый вице-мэр Владимир Крыленко обратился к Евтушенко, как к представителю депутатского корпуса, чтобы тот и его коллеги предусматривали деньги в бюджете на такие виды работы для КП, администраций и департаментам.

- Основной источник это бюджет города Николаева. Нам всем интересно, чтобы деньги оставались в городе, в наших коммунальных предприятиях, - отметил Крыленко.

В результате Крыленко попросил главных распорядителей бюджетных средств, а также райадминистрации не искать подрядчиков на стороне, а обращаться к соответствующим предприятиям, если это входит в их компетенцию.

- Вы же его видите постоянно, поэтому наберите и скажите «уважаемый, провожу тендер на обрезку деревьев по улице Потемкинской, там твои линии. Ты участвуешь или нет?». И пусть сам решает, - подытожил первый вице-мэр.

Напомним, что в среду, 23 мая, в Николаеве на улице Потёмкинской с дерева упала ветка, которую своевременно не подрезали. Данная ветка повалила также опоры контактной сети трамвая.