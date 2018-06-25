Николаевская полиция разыскивает военного, который ушел из части и не вернулся

Центральный отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает пропавшего Сергея Лопухова, который ушел из воинской части и не вернулся.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что 49-летний Сергей Николаевич Лопухов 21 июня ушел из воинской части и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 176 см, волосы темно-русые, глаза серые, имеет татуировки на обеих руках.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, или видели его в последнее время, обязательно сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8 или по телефонам: (0512) 49-87-01, 49-87-02, 102.

Напомним, что на Николаевщине полицейские разыскивают пропавшего без вести студента-подростка.