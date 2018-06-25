В Николаеве патрульные начали штрафовать пешеходов, которые перебегают дорогу возле Центрального рынка

В Николаеве 24 июня патрульные провели профилактическую отработку по нарушению ПДД пешеходами.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

«Граждане, несмотря на наличие подземного пешеходного перехода, пренебрегая собственной безопасностью, перебегают проезжую часть, создавая аварийные ситуации водителям. Полицейские общались с пешеходами, проводили профилактические беседы и выносили постановления по части 1 статьи 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Переход пешеходами проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются»). Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере 51 гривны», - сообщили в пресс-службе.

За четыре часа составили 21 админматериал, как с предупреждениями, так и со штрафами. Такие рейды патрульные будут проводить и в дальнейшем.

Напомним, что в Николаеве нацгвардейцы и полиция начали патрулировать улицы.