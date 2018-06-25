В США выбрали самую «уродливую» собаку в мире

Английский бульдог Zsa Zsa победил на конкурсе самых уродливых собак.

Об этом сообщает SkyNews.

Известно, что бульдогу девять лет, его нашли на сайте поиска домашних любимцев, а его хозяйка Меган Брейнард из Миннесоты получит теперь полтора тысячи долларов.

Сообщается, что такое мероприятие, которое проводится на ярмарке неподалеку от Сан-Франциско, помогает доносить до общества мысль о том, что многих животных можно усыновить.

«Это забавный и глупый способ показать, что все животные заслуживают безопасного и любящего дома», — говорят организаторы.

В этом году конкурс включал в себя показ пекинеса, хохлатой китайской таксы и очень морщинистого бульдога.

Также известно, что в прошлом году победителем стал неаполитанский мастиф с «опущенным лицом, который весил 125 фунтов.