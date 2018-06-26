Николаевские спасатели уничтожили шесть артиллерийских снарядов времён прошлых войн

В понедельник, 25 июня, пиротехническая группа ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила 6 артиллерийских снарядов калибра 122 и 125 миллиметров времен прошлых войн.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Опасные находки обнаружили местные жители села Чемерлиево и Кирьяковка Николаевского района Николаевской области.

Спасатели напоминают жителям Николаева и области, что взрывоопасные предметы можно обнаружить почти везде, где шли бои во времена Второй мировой войны: поля, огороды, леса, парки, водоемы, дома, подвалы, на территории бывших артиллерийских и авиационных полигонов.

«Все эти предметы представляют для людей опасность, поэтому следует помнить, что при проведении земляных или других работ, надо немедленно остановить их. Категорически запрещается: принимать ВНП в руки, наносить по ним любые удары, пытаться их разобрать, перенести или перекатывать с места на место, бросать в огонь или раскладывать костер неподалеку собирать и сдавать на металлолом. Следует хорошо запомнить место обнаружения находки. Установить предупредительные знаки или ограждение и не пускать посторонних лиц, особенно детей», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели уничтожили два артснаряда, которые случайно нашла женщина. Также ранее на Николаевщине мужчина во время земельных работ нашел авиационную бомбу.