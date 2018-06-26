Николаевскую школу фехтования и спортгородок в парке Победы передали в управление Комитета Минобразования

Николаевскую школу фехтования и имущественный комплекс спортивного городка в парке Победы передали в оперативное управление Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

Напомним, что ранее заместитель главы ОГА Евгений Шевченко сообщал, что приказ о передаче николаевской школы фехтования и имущественного комплекса спортивного городка в парке Победы на баланс спорткомитета могут подписать в ближайшее время.

Теперь этот вопрос необходимо будет согласовать на уровне Кабинета Министров Украины.

«Уверен, что этот окончательный шаг нам удастся выполнить успешно. Ведь мы имеем для этого все необходимые документы и поддержку в лице руководства профильных министерств! Уже вскоре николаевская община получит на баланс современную спортивную арену, которая поможет воспитать множество чемпионов», - написал он.

Напомним, что спортивный комплекс Николаевская ОГА хочет передать в коммунальную собственность Николаева. Передача целостного имущественного комплекса уже согласована Министерством экономического развития и прорабатывается Министерством образования. Николаевский городской совет принял решение об обязательствах по использованию имущества спорткомплекса исключительно по целевому назначению и невозможности его отчуждения в частную собственность.

Стоит отметить, что ранее в интервью изданию «Левый берег» глава Николаевской ОГА Алексей Савченко рассказал, что Минобразования предложило сдавать споргородок в парке Победы в аренду Николаеву за 1 миллион гривен в месяц.

Ранее было решено, что школу и спортогородок сначала передадут на баланс спортивного комитета при министерстве образования и науки, чтобы потом передать его в коммунальную собственность города Николаева.

В апреле 2017 года городской совет выделил 40 миллионов 170 тысяч гривен как субвенцию в бюджет области на строительство спортивного городка. Эти деньги использовали на оплату работ, фактически выполненных в 2013-2016 годах, а также работ, выполненных в 2017 году. Как отмечал тогда вице-губернатор Валентин Гайдаржи, ранее указанные работы не были профинансированы в связи с отсутствием средств, которые должны были поступить из государственного бюджета.

А 12 мая этого года фехтовальную школу отключили от электричества. На следующий день энергоснабжение при содействии Николаевской ОГА было возобновлено.