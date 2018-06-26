Чужой среди своих, свой среди чужих

Вот и 26 июня, можете меня поздравлять – я вот уже год в пресс-службе полиции. Своя среди чужих, чужая, среди своих. Вроде бы и только пришла, но в тоже время, будто сто лет уже плечом к плечу с моей командой. Журналисту и пиарщику в государственной, да еще в «затянутой» правоохранительной структуре оказалось интересно до безобразия. Я, наивная чукотская девочка, полагала, что в госструктурах все работают по КЗоТу, и у меня, наконец, будет большего свободного времени, чем было в политике. То есть больше, чем ничего) ВА-ХА-ХА!😈 Оказывается, оно у меня ТОГДА было. А теперь — нет.

Теперь в моем телефоне есть фото и видео аварий, убийств, наркотиков, браконьеров и даже настоящей мумии. А также документов, смешных картинок о тяготах, лишениях и прелестях службы в полиции и всякого автоматически сохранённого шлака из всех мессенджеров. Мой iCloud нагло требовал увеличить объемы, обобрал до нитки, и в итоге мы всё равно послали друг дружку к чертям — ну нет времени сортировать эти авгиевы конюшни!

Перед публикацией иногда на автомате проверяю наличие полицейской вотермарки. Даже если пишу в личном акке ФБ🤦‍♀️. На игроков политической арены и прочих чиновников теперь не могу смотреть иначе, как на потенциальных фигурантов уголовных производств😁.

Сложно с ними, с полицейскими. Ты им как сотрудник отдела коммуникаций для начала должен доказать свою профнеобходимость как класса, человеческого подвида, а потом уже требовать от них, чтобы не забывали рассказывать о своих подвигах)

Они не любят хвалиться. Как говорится, вміли готувати, та не вміли подавати. При этом иногда их, наоборот, сифонит не в ту сторону... С ними сложно — если политики и бизнесмены за правильную работу с репутацией готовы платить хорошие деньги — то тут бывают прямо стремные казусы. Хорошо, что город маленький, и практически весь гарнизон друг друга знает. Ну и нас знает. А как-то на совместной реализации с полицейскими с другими областями один странный следователь пытался поставить моим родным спецназовцам задачу оторваться от нашей машины. То есть мы с двумя моими девчонками едем, твою мать, ночью, на своей машине, на своём бензине, к черту на куличики под край географии — а он видите ли оторваться решил, потому что мы «журналисты», раз с камерами и фотоаппаратами!🤦‍♀️ Безусловно, бойцы объяснили заезжему, ху из ху. Мои отношения с бойцами спецроты и КОРДа, кто хорошо меня знает, тоже знают. Они мне родные, как семья, потому что у меня такой дома) Ну вот и выходит — что пресс-служба полиции, как тот Шарик, сначала полдня бегает за полицейским, чтобы его из фоторужья щелкнуть, а потом ещё полдня — чтобы материал согласовать😆.

Но когда едешь с ними на реализацию, то есть задерживать бандита, это ни с чем непередаваемое чувство. Очень трепетное, волнительное, как в детстве перед экзаменом, к которому готов. Переживаешь, чтобы ничего не сорвалось, потому что ты готовился, закреплялся, и их результат — поверьте, с их материально-технической базой, это уже подвиг каждый день. Они реально практически не спят, их не видят дома, они не отдыхают на заграничных курортах, да и вообще не отдыхают, но при этом им реально не всё равно. Они знают, что никогда не поборят преступность, что победы в этой войне нет, что им не скажут спасибо, потому что все считают их службу обычным долгом. Но каждый день они рано встают, берут жетон и ответственность, и идут сражаться. И они очень круты. Спасибо вам, ребята! Я поражаюсь, как у вас хватает силы воли и человеколюбия, при таких судах, при таких законах, все ещё бороться. Спасибо🙏.

Отдельное спасибо хочу сказать моей команде. Восхитительные, сильные, умные, профессионалы, со стальными стержнями, и при этом красивые и женственные — мои любимки —Inna Parfenova, Marina Kalina, Антонина Андреевна, Виктория Николаева, Таня Петрова,Светлана Тараненко, Танюша Цурика 😘.

Это поистине спецназ среди пресс-служб этого города и области как минимум!😎

Я старалась за этот год помочь структуре сделать полицейскую службу ближе и понятнее для граждан. Для журналистов мы всегда старались дать максимум видео и фото контента, никого не выделяя, всем одновременно, и никому не отказывая. Мы стояли перед камерами тогда, когда многие другие предпочитали переждать бури. Не знаю, получилось ли всё, но для меня лично полицейская служба стала очень близкой. Большое видится на расстоянии — но лучше, если всё-таки вблизи!😉

За иллюстрацию спасибо Сергей Хорольский